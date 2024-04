Google Pixel 8a, brutte notizie per i fan: pesanti rincari in arrivo?

Dopo il leak dei colori di lancio di Google Pixel 8a, lo smartphone di metà generazione di Big G torna protagonista delle speculazioni online con un'altra importantissima fuga di notizie. Nelle scorse ore, infatti, un rivenditore sembra aver pubblicato per sbaglio il prezzo definitivo di Google Pixel 8a, e non ci sono buone notizie.

Come riportano i colleghi di PassionateGeekz e di GizmoChina, infatti, pare che Google Pixel 8a costerà molto di più del suo predecessore, il Pixel 7a. Per chi non lo ricordasse, Google Pixel 7a è stato lanciato a maggio 2023, con un prezzo di partenza di 509 Euro per la versione da 128 GB di memoria. A questo giro, mettere le mani su un dispositivo di Big G potrebbe costarvi nettamente di più, però.

Un rivenditore canadese, in particolare, ha pubblicato - evidentemente per errore - la pagina prodotto di Google Pixel 8a, rivelando che lo smartphone costerà 708,99 Dollari canadesi per la versione con 128 GB di memoria e 792,99 Dollari canadesi per quella con con 256 GB di memoria. Operando una conversione del prezzo al cambio attuale, staremmo parlando di circa 485 Euro per la versione di base del device e di poco più di 540 Euro per quella con memoria più ampia. Tuttavia, dobbiamo anche segnalarvi che, solitamente, gli smartphone Google costano meno in Nordamerica.

È decisamente più interessante confrontare i prezzi di lancio di Pixel 8a e 7a sul mercato canadese: lo scorso anno, in particolare, il modello da 128 GB di Pixel 7a costava soli 599 Dollari canadesi al lancio. A conti fatti, il modello in arrivo a maggio (vi ricordiamo infatti che Pixel 8a sarà presentato al Google I/O del 14 maggio) dovrebbe costare il 18% in più di quello lanciato nel 2023.

Applicando la medesima proporzione ai prezzi europei, possiamo aspettarci che in Italia Pixel 8a partirà da un prezzo di circa 600 Euro per il modello da 128 GB. Ovviamente, però, vi ricordiamo che quella appena riportata è una stima basata sui presunti rincari americani del device: il fatto che il prezzo canadese del dispositivo (forse) aumenterà non dà la certezza che ciò avverrà anche per il suo costo in Europa. Non resta dunque che attendere il 14 maggio per saperne di più.

