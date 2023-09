Google Pixel 8a, è questo il design? Spuntano le prime immagini

Il lancio di Google Pixel 8 e 8 Pro, nonché di Pixel Watch 2, è fissato per il 4 ottobre. Nel corso del 2024, invece, arriverà il nuovo mediogamma di Big G, Pixel 8a. Nonostante manchino diversi mesi alla sua presentazione, arriva oggi un primo, enorme leak su Google Pixel 8a, che ci svela il suo nuovo design.

GizmoChina, infatti, ha riportato una serie di immagini dal vivo di Google Pixel 8a, condivisi dal leaker indiano Abhishek Yadav su X ma attualmente irreperibili sulla piattaforma di Elon Musk. Dalle foto, possiamo vedere che Pixel 8a sarà disponibile in una colorazione del tutto nuova, un blu chiaro piuttosto acceso.

Non solo: lo smartphone ha un design molto più tondeggiante degli altri Pixel, a partire da Pixel 7a e da Pixel 8 e 8 Pro (almeno per quanto mostrato nei brevi teaser dei due Google Pixel 8 finora rilasciati dal colosso di Mountain View). Per certi versi, il nuovo design di Pixel 8a sembra simile a quello degli iPhone di qualche anno fa, come iPhone X.

A differenza di questi ultimi, però, Pixel 8a avrà uno schermo con selfie-camera punch-hole. Il telefono manterrà un display piatto con dei bordi di dimensioni piuttosto ingenti, mentre sul lato destro del device avremo il pulsante di accensione e di spegnimento e i due pulsanti del volume. Sul lato sinistro ci sarà l'eiettore della SIM, mentre sul retro troveremo l'alloggiamento delle fotocamere.

Quest'ultimo è in pieno stile Google Pixel, e comprende due fotocamere (probabilmente una lente principale e un ultra-grandangolo) e un LED per il Flash, tutti alloggiati in una "banda" orizzontale che taglia da parte a parte la metà superiore dello smartphone.

Infine, Abhishek Yadav ha anticipato che Pixel 8a avrà un chipset Tensor G3 di Google, che dovrebbe essere lanciato proprio insieme a Pixel 8 e a Pixel 8 Pro. Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo SoC non rappresenterà un grande salto in avanti rispetto al Tensor G2 di Pixel 7 e 7 Pro: al contrario, solo il Tensor G4 di Google Pixel 9 dovrebbe nettamente cambiare le carte in tavola sotto questo punto di vista.