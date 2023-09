Google Pixel 8a, lancio prima del previsto? C'è già il primo benchmark

La presentazione di Google Pixel 8 e 8 Pro si terrà il 4 ottobre 2023, con un evento Made By Google già confermato dal colosso di Mountain View. Tuttavia, pare che Big G sia già al lavoro su Google Pixel 8a: il mediogamma di nuova generazione, che dovrebbe arrivare nei negozi solo a metà 2024, è già comparso su GeekBench.

Stando a quanto riporta GizmoChina, un benchmark di Google Pixel 8a è comparso sulla piattaforma online di GeekBench. Lo smartphone, che ha codename "Google Akita", ha un hardware composto da un chipset Tensor G3 di Google e Samsung e da una GPU Mali-G715. Inoltre, il device ha 8 GB di RAM e sistema operativo Android 14.

In termini di punteggio, Pixel 8a si conferma un buon mediogamma, con un punteggio di 1.218 Punti in Single-Core e uno di 3.175 Punti in Multi-Core. Certo, il chip Tensor G3 di Google Pixel 8a non fa meraviglie, ma resta ancora da vedere come il medesimo SoC si comporterà su Pixel 8 e Pixel 8 Pro. In più, dal momento che l'uscita di Pixel 8a è ancora lontana, è possibile che quello testato sia un sample ingegneristico molto precoce dello smartphone, con delle performance destinate ad aumentare man mano che il suo sviluppo andrà avanti.

Di per sé, la conferma che Google sia al lavoro su Pixel 8a è estremamente gradita: lo smartphone non arriverà prima di maggio 2024, ma negli scorsi mesi era emerso che Big G stava valutando la possibilità di aggiornare la sua linea di prodotti midrange solo una volta ogni due anni, passando per esempio da Pixel 7a direttamente a Pixel 9a. Il benchmark, invece, sembra confutare questa ipotesi, svelando che Google si sarebbe infine decisa a mantenere la pubblicazione annuale dei suoi device di fascia media.

La comparsa di un benchmark online a quasi un anno dall'uscita dello smartphone, comunque, lascia pensare che Pixel 8a potrebbe arrivare prima del previsto, magari già insieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Finora, però, nessun insider si è mai sbilanciato su tale possibilità: con un lancio così anticipato, inoltre, Big G ridurrebbe drasticamente il ciclo vitale di Google Pixel 7a, che si sta rivelando piuttosto popolare sul mercato.