Google Pixel 8a: trapela il prezzo europeo, rincari in arrivo?

I primi render di Google Pixel 8a sono comparsi sul web già alla fine del 2023, ma negli ultimi tempi dello smartphone midrange (o flagship killer?) di Big G non si è saputo quasi nulla. Ora, un report svela i prezzi europei di Google Pixel 8a: sfortunatamente, però, non sembrano esserci novità positive.

Al contrario, un articolo di Winfuture svela che Google Pixel 8a costerà 570 Euro in Germania: il prezzo riportato dal portale tedesco è basato sulle previsioni di alcuni retailer d'Oltralpe, ma possiamo ipotizzare che in tutto il resto dell'Unione Europea i costi del dispositivo saranno i medesimi. Una bella doccia fredda per gli appassionati degli smartphone Google, dal momento che Google Pixel 7a costava molto meno, con un prezzo di lancio di 500 Euro a metà dello scorso anno.

570 Euro saranno comunque il prezzo di partenza di Pixel 8a, nella versione con 128 GB di memoria interna. La variante dello smartphone con 256 GB di storage, invece, dovrebbe costare un po' di più, dal momento che il suo MSRP sarà di 630 Euro in tutta l'Eurozona. Entrambe le varianti dello smartphone saranno dotate di un SoC Tensor G3 (lo stesso chip di Pixel 8 e 8 Pro) e di 8 GB di RAM.

Winfuture, poi, svela che Pixel 8a sarà disponibile in quattro colori, ovvero Obsidian (nero), Porcelain (beige), Bay (azzurro) e Mint (verde chiaro). Tuttavia, alcune tinte saranno esclusive delle versioni da 128 GB dello smartphone, mentre altre saranno disponibili solo per il taglio da 256 GB: per esempio, la versioni più costosa di Pixel 8a potrà essere acquistata in nero e (forse) in beige, mentre i modelli azzurri e verdi saranno tutti con storage da 128 GB.

Sfortunatamente, la pubblicazione tedesca non si è sbilanciata sulla data d'uscita di Google Pixel 8a, anche se è molto probabile che lo smartphone venga presentato durante il Google I/O di maggio e messo in vendita poco dopo. Lo scorso anno, Google Pixel 7a è stato lanciato il 10 maggio, proprio nel corso del keynote annuale di Big G.