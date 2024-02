Google, è già tempo di Pixel 9: sono queste le performance del Tensor G4?

Dopo un primo sguardo ai presunti render di Pixel 9 Pro, entriamo nel vivo della giostra dei leak con quella che potrebbe essere la prima prova sul campo del processore di nuova generazione Google Tensor G4.

Il SoC del colosso di Mountai View potrebbe essere apparso, infatti, nel database dei risultati di Geekbench 5.4.4 per Android, a bordo dell'altrettanto misterioso dispositivo Google Tokay, presumibilmente uno dei Pixel che affolleranno gli scaffali nel corso dell'anno.

Potrebbe trattarsi proprio del prossimo Pixel 9 o del fratello maggiore Pixel 9 Pro, ma come giustamente osservano i colleghi di GSMArena, nessuno dei due avrebbe tale nome in codice, rispettivamente komodo e caiman.

Il device apparso negli screenshot del popolare strumento di benchmark (da prendere assolutamente con le pinze, in quanto emersi in rete esclusivamente in questo formato, facilmente alterabile) ha a bordo un chip ARM octa-core con un core a 3,10 GHz, tre a 2,60 GHz e un cluster da quattro a 1,95 GHz. La memoria RAM a bordo è di 8GB (per l'esattezza, 7,31GB) e i risultati ottenuti sono pari a 1.082 punti in Single Core e 3.121 punti in Multi Core. Tali punteggi, ammesso che siano quelli del Tensor G4, suggeriscono un balzo gen-over-gen molto contenuto, indice di una strategia che, forse, potrebbe essere maggiormente focalizzata sull'efficienza energetica e termica dei device.