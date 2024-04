Google Pixel 9 Pro, tantissime immagini online: ci sarà anche il modello XL?

Ormai Google Pixel 8a è dietro l'angolo: lo smartphone verrà quasi certamente annunciato nel corso del Google I/O di martedì 14 maggio. Intanto, però, sono finite online anche tantissime fotografie di Google Pixel 9 Pro, che ci mostrano come sarà "dal vivo" il prossimo flagship di Big G, la cui uscita è prevista nella seconda metà del 2024.

A diffondere le immagini è il sito web russo Rozetked, che non ha riportato solo una serie di fotografie dal vivo di Google Pixel 9 Pro, ma anche una scheda tecnica parziale del top di gamma Google di quest'anno. Vista la qualità delle immagini, è possibile che Rozetked sia riuscito a mettere le mani su un sample di fabbrica di Big G: la stessa cosa, d'altro canto, era già successa lo scorso anno in Vietnam, proprio a poche settimane dal Google I/O del 2023.

Il portale russo ha confrontato Google Pixel 9 Pro con iPhone 14 Pro Max, mostrando che il flagship Google sarà nettamente più compatto di quello di Apple di attuale generazione, suggerendo così che sia Pixel 9 che Pixel 9 Pro saranno disponibili con uno schermo da 9,1". Possiamo però dirci pressoché certi del fatto che lo smartphone in questione sia Pixel 9 Pro per via della presenza di tre fotocamere posteriori, e non due, sul retro dello smartphone.

Ciò sembrerebbe corroborare l'ipotesi, emersa negli scorsi giorni, dell'esistenza di un Pixel 9 Pro XL con schermo da 6,7", che si affiancherà così ad un flagship compatto - il Pixel 9 Pro da 6,1" - mantenendo però la sua stessa scheda tecnica. Quest'ultima dovrebbe presentare a sua volta delle grandi novità, a partire da uno storage di partenza da 128 GB, che però si combinerà con un massimo di ben 16 GB di RAM. Sfortunatamente, le foto non dicono nulla né del SoC dello smartphone né delle sue fotocamere.

Come abbiamo già spiegato, Pixel 9 e Pixel 9 Pro usciranno in autunno, probabilmente nel mese di ottobre. Non è tuttavia da escludere un teaser dei due smartphone nel corso del keynote principale del Google I/O del 2024: d'altro canto, lo scorso anno il colosso di Mountain View aveva annunciato Pixel 8 e 8 Pro proprio durante la conferenza di maggio, salvo poi metterli in vendita solo diversi mesi più tardi.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su