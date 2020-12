Google Pixel, aggiornamento di dicembre: signore e signori, c'è Baby Yoda!

Google è solita effettuare a intervalli più o meno regolari dei "drop" relativi agli aggiornamenti degli smartphone della gamma Pixel. Questi ultimi sono particolarmente apprezzati dai possessori dei dispositivi di BigG, in quanto sono soliti portare delle funzionalità esclusive. L'update di dicembre 2020 non fa eccezione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e MSPowerUser, nonché a quanto scritto dalla stessa Google sul suo blog ufficiale, l'aggiornamento per i Google Pixel, compatibile da Pixel 3 in su, sta arrivando nel corso di queste ore a tutti gli utenti. Si tratta di un altro "feature drop", che è stato annunciato anche mediante un apposito video illustrativo.

Come al solito, le funzionalità introdotte sono molteplici. Tra queste troviamo una funzionalità di ricarica intelligente, che aiuta a preservare al meglio la batteria andando ad agire sulla velocità di ricarica. Non manca una feature analoga per quel che concerne la connessione dati, che passa al 5G solamente nel momento del bisogno. Inoltre, il GPS diventa ora più preciso quando si è a piedi. Queste funzionalità sono disponibili su Pixel 5 e Pixel 4a (5G).

Per il resto, non mancano novità come Adaptive Sound, che migliora la qualità audio in base all'ambiente in cui ci si trova, e la possibilità di tradurre le pagine Web in modo più rapido grazie a Google Lens. Inoltre, in USA l'assistente Google è in grado di rimanere in attesa al posto dell'utente ad esempio durante una chiamata con un servizio assistenza. C'è anche una funzionalità che consente di riconoscere le canzoni riprodotte nelle vicinanze e aggiungerle a un'apposita playlist di YouTube Music.

Interessante inoltre notare che alcune funzionalità finora ad "appannaggio" di Pixel 5 sono in arrivo anche sui Pixel un po' più "datati". Tra queste feature troviamo la modalità Extreme Battery Saver, nonché la possibilità di condividere lo schermo durante le chiamate di gruppo su Google Duo e un editor rivisto relativo a Google Foto (con tanto di suggerimenti mediante machine learning).

Infine, la società di Mountain View ha deciso di offrire agli utenti maggiori possibilità in termini di personalizzazione. Più precisamente, ora si ha una maggiore possibilità di scelta per quel che concerne icone, griglie, wallpaper e quant'altro. Per il resto, Google ricorda il recente lancio dell'app AR legata a "The Mandalorian", disponibile anche sui Google Pixel con supporto al 5G. Inoltre, per tutti i possessori di smartphone da Pixel 3 in su ci sono gli sfondi ufficiali di "The Mandalorian", tra cui quello legato a Baby Yoda.