Google Pixel: bloccati i pagamenti contactless dopo il 'feature drop' di marzo

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del rilascio a sorpresa del nuovo feature drop di Android 12 da parte di Google in esclusiva per i device della linea pixel. Purtroppo però, la situazione del nuovo feature drop non sembra essere affatto rose e fiori: al contrario, l'aggiornamento blocca i pagamenti contactless tramite smartphone su alcuni device.

A quanto pare infatti, gli smartphone da Google Pixel 3A a Pixel 5A che installano l'aggiornamento sembrano avere problemi di vario genere in diverse parti del sistema operativo, che però si concentrerebbero soprattutto sulla gestione dei pagamenti contactless, bloccati da un popup che recita: "il tuo telefono non raggiunge gli standard software". Potete dare un'occhiata all'avviso in calce a questa notizia.

L'avviso continua spiegando che "non puoi effettuare pagamenti contactless da questo device. Il dispositivo potrebbe utilizzare un software non certificato. Contatta il produttore del dispositivo o visita Google Pay Help per maggiori informazioni. Puoi comunque utilizzare Google Pay per i pagamenti online".

Si tratta di un brutto colpo alla credibilità degli aggiornamenti forniti da Big G, che si sarebbe potuto rivelare disastroso se anche Pixel 6 e 6 Pro avessero sofferto del problema: fortunatamente, i due device non hanno ancora ricevuto il nuovo aggiornamento, che dunque diventa decisamente sconsigliato almeno finché Google non avrà confermato che Pixel 6 non soffre del blocco dei pagamenti contactless.



Ricordiamo poi che Google deve ancora rilasciare un fix per i problemi di Pixel 6 con le reti Wi-Fi, introdotti come "effetto collaterale" dell'aggiornamento di febbraio dei device e che dovrebbero essere risolti con l'update di marzo dei due smartphone.

Il problema principale legato al blocco dei pagamenti contactless tramite i device Google è che l'utente viene allertato solo durante le transazioni, il che significa che chi utilizza uno smartphone che soffre del bug rischia di trovarsi al supermercato o al ristorante impossibilitato ad effettuare qualsiasi pagamento, a meno che non abbia con sé una copia fisica della propria carta di credito o del denaro contante. Diverse segnalazioni sono state già pubblicate sulla bacheca Reddit di Google Pixel, perciò è solo questione di tempo prima che Google spieghi cosa causa il problema e come risolverlo.