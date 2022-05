Google Pixel Buds Pro in arrivo in Italia: prezzo ufficiale e colori disponibili

Il grande evento Google I/O ha visto la presentazione di numerosi dispositivi Pixel di ultima generazione, tra lo smartphone Google Pixel 7 e il Pixel Tablet. Per gli amanti della musica, però, troviamo in particolare gli auricolari Pixel Buds Pro di cui, in queste ore, abbiamo finalmente prezzo e colorazioni per il mercato italiano.

Il sito ufficiale italiano della società di Mountain View ha infatti introdotto la pagina dedicata alle cuffie Pixel Buds Pro, nella quale è possibile osservare maggiormente nel dettaglio il prodotto: si tratta degli auricolari successori dei Pixel Buds lanciati nel 2020, proposti con quasi lo stesso design – anche per la custodia di ricarica – e con la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, potenziata da microfoni aggiuntivi. Inoltre, non manca la ricarica wireless per gestire l’autonomia di 11 ore con singola ricarica e fino a 31 ore compresa la batteria nella custodia.

Venendo a prezzo e disponibilità, sul mercato del Belpaese risulteranno disponibili per il preordine dal 21 luglio 2022 e per l’acquisto dal 28 luglio 2022 a 219 Euro, nei quattro colori Corallo, Grigio Fumo, Grigio antracite e Verde cedro. La spedizione, procedendo direttamente con l’acquisto sul sito di Big G, sarà gratuita. Specifichiamo, infine, che nella confezione saranno anche presenti inserti in tre taglie (piccoli, medi - montati sugli auricolari - e grandi), mentre il cavo di ricarica USB-C è venduto separatamente.

Restando in casa Google, sappiate che sta arrivando anche Google Pixel Watch.