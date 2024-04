Google PIxel Buds Pro al minimo storico: ANC ad un prezzo incredibile!

Uno dei migliori prodotti di Google, le Google Pixel Buds Pro, sono attualmente in fortissimo sconto su Amazon grazie ad un taglio dal prezzo di listino di oltre 75€, che porta il prezzo al minimo storico assoluto.

Il nostro consiglio è quello di fiondarvi su questo prodotto. In primis perché lo sconto è davvero sensazionale e abbassa di moltissimo il costo degli auricolari. In secondo luogo perché ci troviamo dinnanzi ad un prodotto davvero ben fatto, in grado di competere senza troppi giri di parole con il punto di riferimento degli auricolari con cancellazione attiva del rumore migliori sul mercato, ovvero le AirPods Pro di Apple. La stessa mela che sembra pronta a immettere sul mercato un modello economico di AirPods.

Per il resto, gli auricolari offrono driver a 11 mm per una riproduzione cristallina del suono, sia per quanto riguarda le chiamate e in generale la voce, sia - e soprattutto - per quanto concerne l'ascolto di musica. Il valore aggiunto di questi auricolari è la loro estrema compatibilità con qualsiasi dispositivo Android, grazie alla connessione tramite Bluetooth di ultimissima generazione.

