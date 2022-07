Google Pixel Buds Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzo

Al netto dell'uscita della nostra recensione di Google Pixel 6a, dovete sapere che a fianco di quest'ultimo BigG ha svelato ufficialmente l'arrivo in Italia degli auricolari Pixel Buds Pro.

Per chi non lo sapesse, si fa riferimento a un altro prodotto originariamente presentato nell'ambito dell'evento Google I/O 2022, ovvero a maggio 2022. Si fa riferimento ad auricolari con autonomia stimata di 11 ore senza ANC, che possono arrivare anche a un totale di 31 ore mediante case sempre senza Active Noise Cancellation. Le stime relative all'autonomia con ANC? 7 ore. La cancellazione attiva del rumore è con Silent Seal, per adattarsi al meglio alla forma dell'orecchio.

Non mancano tre microfoni, un driver dinamico a 11mm, modalità Trasparenza, EQ e porta di ricarica USB Type-C per il case. C'è inoltre il supporto alla ricarica wireless, così come risultano presenti i controlli touch, che si possono utilizzare, tra tap e swipe, per la gestione della musica, per il controllo dell'assistente vocale e per le chiamate. Presenti anche certificazione IPX4 e Bluetooth 5.0.

Le colorazioni disponibili sono quelle Charcoal, Coral, Lemongrass e Fog, mentre il prezzo per l'Italia è fissato a 219 euro. I preordini sono già partiti nella giornata del 21 luglio 2022 su Amazon e sul portale ufficiale del Google Store, mentre l'effettiva disponibilità inizierà il 28 luglio 2022.