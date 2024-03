Google Pixel Buds A, lo sconto che non ti aspetti su Amazon per le offerte di Primavera

Ovviamente, non potevano mancare le offerte sugli auricolari wireless con Bluetooth in occasione degli sconti di Primavera targati Amazon. Fino al 25 marzo 2024, il marketplace online permette di acquistare a prezzo ridotto gli auricolari Google Pixel Buds A, su cui viene proposto uno sconto del 23%.

SUPER OFFERTA sulle Google Pixel Buds A

Nella fattispecie, gli auricolari Google Pixel Buds A sono disponibili a 69 Euro, in calo del 37% rispetto ai 109,99 Euro di listino, ma anche rispetto agli 89,99 Euro raggiunti di recente. La consegna è garantita per lunedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ma chiaramente le stime di arrivo a casa variano a seconda del proprio comune di residenza. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento rateale a 13,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Gli auricolari in questione sono dotati di driver dinamici da 12mm, e possono adattare l'audio in base al luogo in cui ci si trova, garantendo un audio nitido soprattutto durante le chiamate, dove vengono utilizzati anche i microfoni beamforming che si focalizzano sulla voce per ridurre i rumori di fondo. Il design è ergonomico ed all'interno della confezione sono presenti 3 cuscinetti di differenti taglie ed un arco stabilizzatore.