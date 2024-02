Google Pixel Fold 2 avrà quattro fotocamere? I primi render sembrano confermarlo

Sono passati solo pochi giorni dall'arrivo delle prime informazioni su Google Pixel Fold 2, ma già oggi possiamo vedere quelli che sembrano essere i primissimi render del pieghevole Google del 2024. Addirittura, i render si sono mostrati in alta risoluzione in un video pubblicato su YouTube!

A realizzare il video è stato lo YouTuber TT Technology, che mostra il foldable Google in una serie di ambienti tridimensionali realistici. Il form factor del dispositivo dovrebbe essere pressoché uguale rispetto a quello della controparte di attuale generazione, con un design a portafoglio identico al Pixel Fold dello scorso anno.

La vera novità, però, dovrebbe stare nel modulo della fotocamera di Pixel Fold 2, che non sarà più una striscia orizzontale sul retro del dispositivo (per farvi un'idea, potete dare un'occhiata alle immagini di Google Pixel Fold diffuse lo scorso anno da Big G). Al contrario, l'alloggiamento avrà una forma rettangolare, con due fori a pillola impilati uno sopra l'altro, al lato dei quali dovrebbero trovarsi il flash e il termometro di Google Pixel 8 e 8 Pro.

I due fori dovrebbero ospitare due sensori ciascuno, il che potrebbe rendere Pixel Fold 2 il primo smartphone quad-camera di Google, superando così anche le fotocamere di Pixel 8 e 8 Pro, almeno in termini prettamente numerici. In questo sistema di fotocamere dovremmo trovare una lente principale, un ultra-grandangolo, un teleobiettivo e un quarto sensore non meglio specificato: è possibile che si tratti di una lente periscopica, ma dall'altra parte alcuni credono che sarà un sensore a infrarossi o un sensore ToF.

Secondo i leak, inoltre, Google Pixel Fold 2 avrà un Tensor G4 come proprio chip, il che significa che Google salterà direttamente dal Tensor G2 al G4, senza lo step intermedio del Tensor G3 di Pixel 8 e 8 Pro. Inoltre, ciò vuole anche dire che proprio Pixel Fold - che dovrebbe essere annunciato al Google I/O di maggio - sarà il primo smartphone di Big G con il chipset di nuova generazione, togliendo questo primato alla serie numerata dei dispositivi Pixel.