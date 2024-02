Google Pixel Fold 2, emergono i primi dettagli: arriverà nel 2024?

Sono ormai passati diversi mesi dal lancio globale di Google Pixel Fold: il primo pieghevole di Big G, infatti, è arrivato sul mercato lo scorso marzo. Ora, però, sembra essere giunto il momento di un refresh: i primi rumor su Google Pixel Fold 2 sono qui, possibile che il nuovo pieghevole arrivi già nel 2024?

Il report arriva da Android Authority, che a sua volta cita una fonte anonima, la quale ha fornito le prime informazioni sulla scheda tecnica di Google Pixel Fold 2 e sul suo periodo di lancio. Nessuna novità invece sul clamshell Google Pixel Flip, che dunque non sembra essere nei piani di Google - almeno non per quest'anno.

Il leak spiega che Pixel Fold 2 avrà un chip Tensor G4, che dovrebbe avere codename "Zuma Pro". Al contrario, il Tensor G3 di Pixel 8 e Pixel 8 Pro aveva codename "Zuma". Sembra dunque che Pixel Fold 2 salterà una generazione di SoC di Big G, dal momento che il predecessore era stato lanciato con un chipset Google Tensor G2, lo stesso di Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

In termini tecnici, il Tensor G4 sarà prodotto da Samsung e sarà molto simile, a livello di architettura, al Tensor G3 (da qui il mancato cambiamento "completo" di codename per il SoC): esso avrà un Core Cortex-X4, tre Core Cortex-A720 e quattro Cortex-A520. La RAM di Pixel Fold 2 sarà invece da 16 GB di memoria LPDDR5 (contro i 12 GB di memoria LPDDR5 di Pixel Fold), mentre lo storage passerà dalla tecnologia UFS 3.1 a quella UFS 4.0, anche se i tagli di memoria partiranno sempre da 256 GB.

Un altro leak - questa volta ad opera di GizmoChina - ci mostra i punteggi su GeekBench di Pixel Fold 2, confermando la sua architettura hardware e spiegandoci che il Core Cortex-X4 avrà un clock pari a 3,10 GHz, i Core Cortex-A720 arriveranno a 2,60 GHz e i Core Cortex-A520 si fermeranno a 1,95 GHz. In termini di performance, lo smartphone oscilla tra i 1.082 e i 1.024 punti in Single-Core e i 3.121/2.788 Punti in Multi-Core. Paradossalmente, si tratta di risultati peggiori rispetto al Tensor G3, che su GeekBench arriva a 1.268 Punti in Single-Core e a 3.510 Punti in Multi-Core.

La differenza dovrebbe stare nel fatto che - sempre secondo Android Authority - Google Pixel 2 è ancora solo un prototipo in fase di Engineering Validation Testing (EVT). Ciò significa anche che potrebbero volerci diversi mesi prima del lancio del dispositivo, che dunque potrebbe uscire insieme a Pixel 9 e 9 Pro in autunno, e non a maggio con Pixel 8a (e come avvenuto l'anno scorso con la prima generazione di Pixel Fold).