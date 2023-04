Google Pixel Fold e 7a in arrivo al Google I/O, ma i prezzi non vi piaceranno

Il Google I/O si terrà il 10 maggio: durante la sua conferenza annuale destinata agli sviluppatori, Big G potrebbe svelare quest'anno un paio di dispositivi davvero molto interessanti per il grande pubblico. Stiamo ovviamente parlando di Google Pixel 7a e e Pixel Fold, che secondo un nuovo rumor debutteranno proprio all'I/O di maggio.

A far partire i rumor è stato un post di Jon Prosser su Twitter. Il noto leaker ha infatti spiegato che Google Pixel 7a sarà presentato il 10 maggio, proprio in concomitanza con la conferenza Google dell'I/O, e verrà lanciato in quattro tinte, ossia Charcoal (Nero), Snow (Bianco), Sea (Azzurro) e Coral (Rosa, in esclusiva su Google Store). Lo smartphone sarà disponibile subito dopo la presentazione del 10 maggio.

In parallelo, Prosser ha svelato che Pixel 6a non andrà fuori produzione: un evento più unico che raro per uno smartphone midrange ormai sul viale del tramonto, che però testimonia come, anche dopo un inizio in salita, Pixel 6a sia diventato un best buy nella fascia media del settore Android. Invece, Pixel 7a costerà 499 Dollari nella sua versione di base (8/128 GB, probabilmente), e sarà disponibile nei negozi fisici dall'11 maggio (o almeno così spiega Max Winebach di 9to5Google).

Con un secondo post su Twitter, poi, lo stesso Jon Prosser ha confermato la data di annuncio di Pixel Fold, che verrà presentato insieme a Pixel 7a, il 10 maggio, durante il Google I/O. In questo caso, però, dopo l'I/O si apriranno semplicemente i preordini del device, che sarà acquistabile solo a partire dal 27 giugno, circa un mese e mezzo dopo la sua presentazione.

Nonostante alcuni leak avessero previsto che Google Pixel Fold costerà circa 1.200 Euro, dunque molto meno del suo principale concorrente, il Galaxy Z Fold 5 di Samsung, Prosser si è rivelato dell'idea opposta. Secondo il leaker, infatti, lo smartphone costerà almeno 1.799 Dollari, con un prezzo del tutto simile a quello che Samsung potrebbe utilizzare come MSRP per il suo Galaxy Z Fold 5.