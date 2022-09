Google Pixel Fold arriverà nel 2023: nuovo report parla di possibile rinvio

Il Google Pixel Fold è nella bocca di tutti gli amanti degli smartphone pieghevoli e fan di Big G da lungo tempo, ma la sua storia è tutt’altro che semplice. Dopo i rumor dell’avvio della produzione per il lancio entro fine 2022, nuovi report autorevoli parlano di un debutto sul mercato internazionale nel 2023.

Le precedenti previsioni da parte di Digital Chat Station e altri tipster del settore ora non sono più così affidabili come qualcuno poteva sperare: secondo il New York Times, Google starebbe pianificando il lancio nel 2023 anziché nel 2022 a causa di alcune modifiche nella produzione degli smartphone firmati dalla Grande G. Nel report si legge che la società starebbe spostando alcuni prodotti dalla Cina al Vietnam e intende produrre metà dei suoi dispositivi flagship in quest’ultimo paese entro fine 2022 e dal 2023 in avanti.

Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente, la gamma Pixel 8 dovrebbe vedere la produzione in Vietnam anziché negli stabilimenti cinesi, dove invece si ipotizza resterà il pieghevole Pixel Fold. Questa notizia però non è così positiva come qualcuno potrebbe sperare, in quanto le linee di produzione disponibili dal Dragone sembrano essere piuttosto complesse e difficili da gestire, al contrario delle linee in Vietnam, e ciò dipende anche dai fornitori chiave in Cina per le cerniere e gli schermi pieghevoli stessi, i quali stanno ancora sentendo l'effetto dei lockdown da COVID-19 e della crisi della catena di approvvigionamento.

Ovviamente anche questo rumor, come quello precedente di Digital Chat Station, va preso con le pinze. Una cosa è certa: Google Pixel Fold sta arrivando.

