Google Pixel Fold: il design trapela in un brevetto, ecco come sarà

La produzione di Google Pixel Fold è ormai iniziata da qualche settimana, mentre il device dovrebbe essere in uscita nel corso del 2022. Stranamente, però, ancora non sappiamo quasi nulla su design e scheda tecnica dello smartphone. Grazie a un nuovo brevetto, tuttavia, possiamo ora farci un'idea più chiara sul pieghevole di Google.

Il portale 91Mobiles, infatti, ha scoperto un brevetto di Google presso il WIPO (World Intellectual Property Organization) che dovrebbe riferirsi a Pixel Fold e alla sua "ultra-micro-hole camera" per i selfie. I primi dettagli su questa fotocamera sono stati riportati nelle scorse settimane dal noto leaker cinese Digital Chat Station e combaciano perfettamente sia con il brevetto del WIPO che con i precedenti leak su Google Pixel Fold.

In particolare, la tecnologia "ultra-micro-hole camera" permetterebbe a Big G di integrare la selfie-camera nel bordo dello smartphone, anziché optare per una tecnologia under-display come quella scelta da Samsung per il Galaxy Z Fold 4, che sfortunatamente non sembra garantire ancora immagini di alta qualità.

Il brevetto è stato registrato da Google e ritrae uno smartphone pieghevole con tecnologia "ultra-micro-hole camera", il che non sembra lasciare dubbi sul fatto che si tratti di Pixel Fold (o Pixel Notepad). Nello specifico, il titolo del brevetto è "dispositivo pieghevole con fotocamera posizionata nel bordo" e potrebbe mostrare il design definitivo dello stesso Pixel Fold.

Come potete vedere dalle immagini, il prezzo da pagare per l'integrazione della fotocamera nei bordi del device è uno spessore leggermente maggiore dei bordi stessi, che però garantisce uno schermo privo di discontinuità e imperfezioni. Il design mostrato dal brevetto è piuttosto simile a quello delle icone di Google Pixel Fold presenti su Android 13, mostrandoci un classico smartphone "a portafoglio", a metà tra un OPPO Find N e un Galaxy Z Fold 4.