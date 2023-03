Pixel Fold, niente più segreti: pioggia di leak sul pieghevole di Google

Come ogni anno, ci stiamo preparando per l'arrivo dell'I/O di Google ma in attesa dell'evento vi riportiamo una nuova ondata di leak sul Google Pixel Fold che porta con sé alcune novità ed una certezza.

Secondo la fonte, sarebbe confermata ormai in via definitiva la nomenclatura "Pixel Fold" per il primo pieghevole di Google, che dovrebbe venir reso disponibile in due diverse colorazioni, Carbon e Porcelain, rimaste nascoste anche quando il Pixel Fold venne avvistato a New York su una metropolitana. La versione base dello smartphone partirebbe con una memoria interna di 256GB piuttosto che i più canonici 128GB presenti sulla serie 7.

A tutto ciò si aggiunge un ultimo dettaglio, ovvero il prezzo; qualora venisse confermato in sede ufficiale collocherebbe Pixel Fold al pari di altri esponenti top di gamma della categoria dei pieghevoli. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.700€ per la versione base.

L'uscita del dispositivo sarebbe prevista per la seconda settimana di giugno, in concomitanza col fratello minore della serie Pixel, ovvero il 7a, mentre i preordini dovrebbero partire proprio il giorno del Google I/O 2023.



Queste nuove indiscrezioni corroborerebbero quindi la presenza del Pixel 7a e del ben più atteso Pixel Fold alla conferenza della madre del robottino verde; questo porterebbe finalmente a conclusione gli ormai anni di rumor sul primo pieghevole della compagnia.