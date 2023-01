Google Pixel Fold, abbiamo una finestra d'uscita: arriverà con Samsung Galaxy Z Fold 5

Lo scorso mese, una valanga di novità su Google Pixel Fold ci ha svelato le dimensioni, lo schermo e parte della scheda tecnica del device, che però potrebbe avere un prezzo esorbitante. Oggi, invece, un nuovo leak spiega che Google Pixel Fold potrebbe competere con Samsung Galaxy Z Fold 5, con una finestra di lancio contemporanea a quest'ultimo.

A riportare la notizia è GizmoChina, che spiega che delle fonti delle catene produttive di Samsung hanno rivelato che Pixel Fold entrerà in produzione di massa in estate, tra luglio e settembre, e che il suo lancio dovrebbe essere programmato per il terzo trimestre del 2023, ossia tra il 1° luglio e il 30 settembre di quest'anno.

La notizia arriva da una fonte legata a Samsung perché sarà proprio il colosso coreano a realizzare lo schermo di Google Pixel Fold. Non solo: pare che Samsung Display, la sussidiaria di Samsung che si occupa di schermi per smartphone, tablet e PC, dovrà realizzare parallelamente i pannelli di Pixel Fold e di Samsung Galaxy Z Fold 5, che saranno lanciati pressoché in contemporanea.

Ciò significa anche che Pixel Fold potrebbe subire un ulteriore ritardo, dal momento che, secondo gli ultimi rumor, il suo lancio doveva essere previsto in concomitanza con il Google I/O del 2023, a maggio: a questo punto, è altamente probabile che durante l'I/O vengano annunciati solo Pixel 7a e Pixel Tablet, mentre Pixel Fold avrà un evento dedicato nel corso dell'estate.

In ogni caso, la fonte ha anche spiegato che lo schermo interno di Pixel Fold sarà da 7,57" e sarà un display OLED, mentre il display esterno dello smartphone sarà da 5,6". Il device dovrebbe poi avere un form factor diverso da quello dei Galaxy Z Fold di Samsung, più squadrato e simile al design di OPPO Find N e N2.