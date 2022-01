Google Pixel Fold: il form factor spunta nella beta di Android 12L

Continuano le indiscrezioni sullo smartphone foldable Google Pixel Fold, il cui nome in codice, "Google Pipit", è comparso nell'APK della fotocamera di Google analizzato dal portale 9to5Google. Lo stesso sito, nelle scorse ore, ha scandagliato la nuova beta di Android 12L, all'interno della quale ha trovato nuove prove dell'esistenza del device.

In particolare, la seconda beta di Android 12L è arrivata su diversi device Google Pixel nelle scorse ore, con l'eccezione dei più recenti Google Pixel 6. Analizzando alcuni asset visivi trovati nella build del sistema operativo rilasciata da Big G, 9to5Google afferma di aver scoperto delle animazioni che mostrato Google Pixel Fold, o quantomeno una versione stilizzata di quest'ultimo.

In particolare, 9to5Mac afferma di aver trovato le animazioni nella guida sull'inserimento della SIM nel device: Android, infatti, mostra delle linee guida visive, diverse da dispositivo a dispositivo, relative a come inserire correttamente la SIM nello smartphone o nel tablet. Tra queste animazioni-guida, il portale americano ha trovato un'animazione riferita allo smartphone "Google Pipit", il codename con cui è noto Pixel Fold.

9to5Google ha anche precisato che le animazioni potrebbero non essere definitive, ma si tratta comunque di una base abbastanza solida per speculare sul design del device. In particolare, due immagini mostrano Google Pipit aperto e chiuso, lasciando vedere un form factor "a portafoglio" ma squadrato, diverso da quello "alto e stretto" di Samsung Galaxy Z Fold 3. Se vogliamo fare un paragone, Google Pixel Fold sembra piuttosto simile al recente pieghevole OPPO Find N.

Poiché le immagini mostrano il pulsante per la regolazione del volume in rilievo, possiamo pensare che il pulsante di accensione e spegnimento sarà integrato nella scocca di Pixel Fold, e probabilmente presenterà anche un sensore per le impronte digitali. Stando ai calcoli di 9to5Google, l'aspect ratio del device sarà di 7:8, con una diagonale di 7,6".