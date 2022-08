Google Pixel Fold, i lavori continuano: la conferma in un'icona nascosta

Si torna a parlare dello smartphone pieghevole di Google: dopo aver scoperto che Google Pixel Fold è in ritardo a causa di una serie di problemi produttivi, molti hanno pensato che il device sia stato cancellato da Big G una volta per tutte. Un indizio scovato su Android, però, sembra riaccendere le speranze dei fan Google.

Stando a quanto riporta 9to5Google, infatti, il form factor di Pixel Fold sarebbe stato rivelato dall'ultimo aggiornamento di Google Camera, che ha di recente ricevuto l'update alla versione 8.6. L'aggiornamento, che in larga parte consiste di miglioramenti dell'UI e di Material You, sembra infatti contenere un pulsante "nascosto" che mostrerebbe il nuovo pieghevole di Mountain View.

Il pulsante servirebbe per attivare una modalità chiamata "Jupiter", che dovrebbe permettere al telefono di passare senza soluzione di continuità dalla fotocamera frontale di uno qualsiasi dei due schermi a quella posteriore di uno smartphone pieghevole. In effetti, il pulsante, che trovate riportato in calce, è del tutto simile al form factor di uno smartphone con chiusura a portafoglio.

Secondo 9to5Google, proprio questo pulsante, la cui icona è riportata nell'immagine in calce sarebbe una conferma dell'esistenza di Google Pixel Fold e del fatto che lo smartphone avrà un design "a portafoglio", del tutto simile ai Galaxy Z Fold di Samsung, e non "a conchiglia" come i Galaxy Z Flip del produttore coreano.

Non solo: visto che l'icona è stata inserita solo nell'ultimo aggiornamento di Google Camera, è del tutto ragionevole pensare che lo sviluppo di Pixel Fold stia procedendo ormai piuttosto speditamente, e che il telefono potrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno, nonostante tutti gli intoppi degli ultimi mesi.