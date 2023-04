Google Pixel Fold, gli ultimi leak: cerniera iper-resistente e Pixel Watch in regalo?

Benché il presunto prezzo di Google Pixel Fold abbia già fatto desistere alcuni fan dall'acquisto del device, si svela oggi un'altra importante caratteristica del pieghevole di Big G. Un leak, infatti, ha spiegato che Pixel Fold avrà una cerniera estremamente robusta e resistente, forse la migliore in circolazione nel mercato foldable.

La testata americana CNBC, infatti, conferma che Google Pixel Fold costerà 1.700 Dollari sul mercato americano, con un prezzo che potrebbe rendere il device uno dei più costosi in commercio nei prossimi mesi, in pari con il Galaxy Z Fold 5 di Samsung. La CNBC, inoltre, riporta che lo smartphone ha nome in codice Felix e che arriverà con una cerniera particolarmente resistente.

Quest'ultima, in particolare, sarà più durevole di quella di ogni altro pieghevole in commercio, surclassando dunque le proposte "a portafoglio" di Samsung, OPPO, Huawei, Xiaomi, Honor e Vivo. Il corpo dello smartphone, poi, sarà resistente all'acqua, mentre la sua batteria dovrebbe essere persino superiore ai 5.000 mAh di Samsung Galaxy Z Fold 4. Inoltre, il portale americano reitera che Pixel Fold avrà un chip Tensor G2 che, insieme alla batteria di nuova generazione, garantirà al device una durata massima di 24 ore di uso e di 72 ore in standby.

Altri leak degli scorsi mesi, inoltre, hanno svelato che lo smartphone avrà un peso piuttosto elevato, pari a 285 grammi, che però dovrebbe essere motivato da uno schermo interno flessibile da 7,6" con tecnologia Samsung (la stessa già utilizzata da Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4) e da uno schermo OLED esterno da 5,8".

Tornando alle novità svelate in esclusiva dalla CNBC, la testata americana ha anche spiegato che tra i bonus di lancio di Google Pixel Fold avremo un Pixel Watch. Avete capito bene: lo smartwatch targato Google, lanciato lo scorso anno, potrebbe essere un interessante bonus per tutti coloro che preordineranno lo smartphone pieghevole. Per averne la certezza, però, non resta che aspettare il lancio di Google Pixel Fold, previsto per il Google I/O di quest'anno.