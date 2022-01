Google Pixel Fold non è stato cancellato: ecco il primo benchmark

Dopo la comparsa online dei primi rumor su Google Pixel 7, diversi leaker ed esperti hanno ripreso a parlare di Google Pixel Fold, che credevamo essere stato cancellato ormai da mesi per via dello scarso successo e dei numerosi bug di Google Pixel 6. Oggi, invece, sono comparsi i primi benchmark di un telefono noto come "Google Pipit" su GeekBench.

Inizialmente credevamo che il telefono pieghevole di Google fosse una versione foldable di Google Pixel 6, chiamata Pixel 6 Fold e cancellata lo scorso novembre proprio per via dello scarso successo di Pixel 6 "standard". A quanto pare, invece, il telefono, che nome di lavorazione "Google Pipit", è ancora in lavorazione e sarà un dispositivo separato dalla linea Pixel 6, che con ogni probabilità si chiamerà semplicemente Google Pixel Fold.

Dopo che 9to5Google ha trovato il codename "Google Pipit" nell'APK della fotocamera di Google, oggi è il portale MySmartPrice a pubblicare un benchmark di Google Pipit comparso su GeekBench. Il benchmark, che è stato effettuato su GeekBench 4, ha rivelato un punteggio di 4.811 punti in single-core e di 11.349 punti in multi-core, un buon risultato per un device ancora in fase progettuale.

Più significative sono però le specifiche tecniche di Google Pipit emerse dal benchmark: il telefono, infatti, possiede un chipset octa-core con frequenza di base di 1.80 GHz, dotato di due CPU a 2.80 GHz e altre due a 2.50 GHz. Inoltre, nel SoC dovrebbe essere integrata una GPU Mali G78. Date queste specifiche, è probabile che il chipset di Pixel Fold sarà un Google Tensor, benché non è chiaro se si tratti di un chip di prima o di seconda generazione.

Il telefono testato ha 12 GB di RAM e Android 12 come sistema operativo: quest'ultima informazione è piuttosto sorprendente, considerato che Google sta testando Android 12L, il suo sistema operativo per device foldable, tablet e phablet, proprio in questi mesi, e ci saremmo aspettati di vederlo preinstallato sullo smartphone pieghevole di Big G.

I dati di Google Pipit reperiti nell'APK della fotocamera di Google da 9to5Google, invece, suggeriscono che il telefono avrà un sensore primario da 12 MP, che con ogni probabilità sarà un Sony IMX363, un grandangolo Sony IMX386 da 12 MP e due obiettivi Sony IMX355 da 8 MP, uno utilizzato per la selfie-camera e uno per il teleobiettivo posteriore del telefono.