Google Pixel Fold paparazzato su una metropolitana a New York: è davvero lui?

In attesa di capire cosa mostrerà Google durante l’I/O 2023 annunciato ieri, il Pixel Fold di cui si parla da tempo potrebbe essere stato paparazzato da un utente sulla metropolitana di New York.

La notizia è stata riportata qualche giorno fa su Reddit da un redditor che sostiene di aver incrociato su un treno un dipendente Google con in mano il Pixel Fold. Onetaketeo, questo il nome, descrive il telefono come “molto carino. Le cornici esterne sono super sottili”, e spiega che il presunto impiegato del motore di ricerca avrebbe fatto di tutto per coprire il dispositivo, che si sarebbe mostrato con una scocca blu scura e nera. Ad impressionare il Redditor sembra essere stata la sottigliezza del telefono, che però non si vede nelle fotografie che trovate in calce, scattate per testimoniare l’avvistamento.

Allo stato attuale non è chiaramente possibile verificare se si tratti davvero del Pixel Fold o meno, ma non si tratterebbe di una prima volta visto che le compagnie sono solite dare i prototipi dei propri device ai dipendenti per testarli prima del lancio ufficiale. Anche in passato vari smartphone poi annunciati nei mesi successivi sono stati intravisti su mezzi pubblici.

Le ultime indiscrezioni sul Galaxy Fold parlano di una batteria appena inferiore ai 5000 mAh, ed un form factor simmetrico in grado di porsi al centro rispetto alle offerte dei concorrenti.