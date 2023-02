Google Pixel Fold sarà più pesante e con più autonomia del Z Fold 4?

Durante il mese di dicembre 2022 abbiamo provato a inquadrare le specifiche tecniche di Google Pixel Fold, smartphone pieghevole della Grande G atteso da molti fan. Un nuovo report da una “fonte attendibile”, però, afferma che il foldable da Mountain View avrà una batteria più grande e un peso maggiore.

Grazie ai colleghi di 9to5Google sappiamo pertanto che la società statunitense potrebbe dotarsi di una batteria appena inferiore ai 5.000 mAh, comunque superiore rispetto ai rispettabili 4.400 mAh del Samsung Galaxy Z Fold 4. Più la batteria è capiente, più il peso della smartphone aumenterà; ciò, tuttavia, diventerà un problema minore nel momento in cui l’autonomia maggiore si farà sentire in mano agli utenti.

In calce alla notizia trovate invece un confronto preliminare e approssimativo di OPPO Find N2 (figura verde), Google Pixel Fold (rosso) e Galaxy Z Fold4 (blu), pensato per illustrare il rapporto dei vari device. È evidente che il più compatto tra i tre foldable è quello proposto da OPPO; ciononostante, l’offerta di Google potrebbe porsi come via di mezzo ideale per chi predilige un form factor equilibrato, più simmetrico.

Non conoscendo però altri dettagli ufficiali, in attesa delle prime conferme da parte di Google dobbiamo limitarci alla scheda tecnica linkata in apertura, prendendo cum grano salis ogni indiscrezione aggiuntiva.

Restando in casa Google, a quanto pare i Google Pixel 7 non supportano gli ultimi standard 5G.