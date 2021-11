Google Pixel Fold: i primi dettagli tecnici non sono entusiasmanti

I nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro sono usciti a metà ottobre, ma i fan di Big G già non fanno altro che parlare del primo smartphone pieghevole di Google, la cui uscita potrebbe essere programmata per la fine del 2021 o per l'inizio del 2022. Al momento non sappiamo nulla sul device, ma un nuovo leak potrebbe far chiarezza sulle sue caratteristiche.

Stando all'analisi di un file APK effettuata da 9to5Google, il primo smartphone foldable di Google è noto con il codename "Pipit": fino a qualche mese fa si credeva che il nome in codice del dispositivo fosse "Passport", richiamando alla sua chiusura a portafoglio, ma il cambiamento potrebbe lasciar intendere che Google abbia deciso di concentrarsi su uno smartphone a conchiglia prima di pubblicare quello a portafoglio. Ciò sarebbe anche avvalorato da un leak di alcune settimane fa, secondo cui Google sarebbe al lavoro su ben due smartphone foldable.

Riguardo alle caratteristiche del telefono, 9to5Google è riuscita a scoprire quali saranno i sensori della fotocamera di Pixel Fold, ottenendo delle informazioni non molto incoraggianti: in particolare, il telefono avrebbe la stessa fotocamera da 12.2 MP utilizzata da Pixel 5. Verrebbe dunque scartato il sensore Sony GN1 da 50 MP presente su Google Pixel 6 in favore di una soluzione più economica. La lente principale sarà dunque una Sony IMX363, mentre un sensore Sony IMX386 verrà utilizzato per la fotocamera grandangolare del device.

Accanto a queste due lenti, l'APK evidenzia anche due sensori Sony IMX355 da 8 MP per la selfie camera: in altre parole, Pixel Fold avrà due fotocamere per i selfie, una da utilizzare con lo schermo aperto e l'altra per le foto scattate con lo schermo ripiegato su sé stesso.