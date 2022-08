Google Pixel Fold, al via la produzione: in arrivo nel 2022, sarà un top di gamma?

I rumor sul primo smartphone pieghevole di Google sembrano aver subito un'intensa accelerata nel corso degli ultimi giorni: dopo aver visto le prime immagini di Google Pixel Fold (o Google Pixel Notepad), arriva oggi la conferma che il device sarebbe già in produzione presso Foxconn, insieme a Google Pixel 7 e 7 Pro.

La notizia arriva da Digital Chat Station, leaker cinese che solo poche ore fa ha svelato l'esistenza di Pixel 7 Ultra, anch'esso in produzione presso Foxconn. Se l'indiscrezione fosse confermata, è possibile che Pixel Notepad venga lanciato entro fine 2022 da Google, probabilmente nello stesso evento in cui saranno presentati anche Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7 Ultra.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello smartphone, invece, pare che Pixel Fold avrà un display 2K identico a quello di Pixel 7 Ultra e che, come il top di gamma della serie Pixel 7, avrà un chip Tensor 2 e una fotocamera da 50 MP, insieme ad un sensore secondario Sony IMX787.

Inoltre, anche in questo caso lo smartphone avrà un corpo in ceramica, che a questo punto dovrebbe essere molto simile (form factor a parte, ovviamente) a quello dello stesso Pixel 7 Ultra. Se l'indiscrezione si rivelasse veritiera, in realtà, è anche possibile che Pixel Notepad venga pubblicizzato come una versione "pieghevole" dello stesso Pixel 7 Ultra, con il quale condivide buona parte della scheda tecnica.

Ad ogni modo, il leak di Digital Chat Station cozza con le indiscrezioni degli ultimi mesi, secondo cui Pixel Notepad avrebbe avuto un prezzo contenuto, a costo di operare una serie di sacrifici lato hardware. È pur vero che lo sviluppo di Pixel Fold è ripartito da capo nel corso di quest'anno, ma se le informazioni leakate fossero confermate si tratterebbe di un'inversione di programma a 360° per Google, che adesso mirerebbe ad un pieghevole con specifiche (e probabilmente anche prezzo) da top di gamma.