Google Pixel Fold, la riparabilità non convince fino in fondo: altro che fai-da-te!

Sembra che Google Pixel Fold non sia proprio perfetto, almeno in termini di hardware. Dopo che le segnalazioni di malfunzionamenti allo schermo di Pixel Fold hanno costretto Big G a farsi carico del problema, oggi arriva la prima "recensione" della riparabilità dello smartphone a portafoglio di Mountain View: il risultato non è dei migliori.

Questa volta, la recensione arriva da PBKReviews. Il video si apre mostrandoci la rimozione del carrellino per la SIM e l'applicazione di calore sia sullo schermo esterno che sul pannello posteriore dello smartphone, che permette di sciogliere l'adesivo che collega i due pannelli al resto del corpo del device. Qui abbiamo il primo problema: anche dopo aver sciolto l'adesivo, resta un piccolo cavo di collegamento tra la backplate e il resto dello smartphone che, una volta reciso per errore, deve essere sostituito.

Per di più, prima di scollegare il cavo di collegamento è necessario rimuovere quattro piccole viti: fortunatamente, questo procedimento permette di sostituire l'alloggiamento della fotocamera senza dover ulteriormente disassemblare il device. In generale, comunque, le altre operazioni sull'hardware sono precluse senza strumenti e competenze professionali, come avviene per la maggior parte degli smartphone moderni.

La batteria del device si trova al di sotto dello schermo esterno, che può essere smontato in modo (relativamente) semplice seguendo la medesima procedura della backplate. Sfortunatamente, la rimozione della batteria è molto più difficile su Pixel Fold che sulla maggior parte degli altri smartphone: la mancanza di eiettori a spinta per la cella più grande e la presenza di un sistema di raffreddamento in rame collegato alla scheda madre appena al di sopra della cella più piccola, infatti, rendono il procedimento complesso e piuttosto rischioso.

In generale, Google Pixel Fold ha ottenuto un grado di riparabilità di 6,5 su 10, secondo PBKReviews. Certo, l'hardware di un dispositivo pieghevole è sempre più complesso (e dunque difficile da smontare e riparare) di quello di uno smartphone standard, ma sembra che, a questo giro, Big G abbia evitato di implementare alcune facilitazioni necessarie per l'accesso alla batteria del dispositivo.