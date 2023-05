Google Pixel Fold è un successo? Alcuni modelli sono già sold-out

Se già si parla di Google Pixel Flip, il primo pieghevole a conchiglia di Big G, un motivo ci deve essere. Sembra infatti che Google Pixel Fold sia un successo di vendite per il colosso di Mountain View, tanto che alcune sue varianti sarebbero addirittura esaurite sul Google Store.

A riportare la notizia è GSMArena, che ci spiega che il Pixel Fold da 512 GB è "out of stock" negli Stati Uniti d'America. Come mostra uno screenshot effettuato dalla testata, la variante con più memoria del pieghevole "a portafoglio" di Big G (e dunque anche la più costosa), non è più disponibile sul sito web di Google. Sembra dunque che il Pixel Fold da 512 GB sia quello che ha raccolto più interesse da parte degli utenti, nonostante un pricetag da 1.919 Dollari in Nordamerica.

Al contempo, invece, sembra che le scorte di Pixel Fold da 256 GB riescano a reggere le vendite del device, che così è disponibile per il preordine sia nella versione porcelain che nella variante obsidian. Per chi volesse acquistare a tutti i costi il modello con storage più ampio, inoltre, Google ha predisposto un'apposita lista d'attesa.

Il successo del Pixel Fold da 512 GB ci dice diverse cose sulla quota di mercato a cui il device di Big G punta: sicuramente, Pixel Fold piace molto agli utenti business, il che spiega le vendite più elevate per il modello con storage più ampio. D'altro canto, considerato che lo smartphone è andato sold-out ancora prima della sua effettiva commercializzazione, che per di più sarà limitata solo al mercato americano, a quello inglese e a quello giapponese, è possibile che Google ne abbia predisposte davvero poche unità per la vendita.

Anche al netto di tali osservazioni, però, resta il fatto che Pixel Fold stia vendendo meglio del previsto, il che potrebbe convincere Big G a continuare i suoi sforzi nel mercato dei pieghevoli o, almeno, ad estendere la commercializzazione del suo primo smartphone "a portafoglio" ad altri Paesi.