Google Pixel Fold si svela in un video render in 5K: sarà come OPPO Find N?

Continuano ad arrivare nuovi rumor sul primo smartphone pieghevole di Google: dopo aver visto un benchmark di Google Pixel Fold su GeekBench, oggi emergono quelli che sarebbero dei render ufficiali dello smartphone pieghevole di Big G, insieme ad una scheda tecnica leakata del dispositivo.

I render arrivano dal tipster OnLeaks, solitamente considerato molto affidabile, e dal canale YouTube HowToISolve: potete dare loro un'occhiata nel video in cima a questa notizia, che mostra delle immagini a 360° e in 5K di Pixel Fold. Inoltre, i render mostrati dai due leaker sono in linea con quelli trapelati sul web negli scorsi mesi.

I render mostrano che Pixel Fold è uno smartphone "a portafoglio", esattamente come Samsung Galaxy Z Fold 4 e OPPO Find N. Inoltre, si tratta di un device "compatto", molto simile alla proposta di OPPO. Al centro dello schermo interno e di quello esterno troviamo poi una selfie-camera con tecnologia punch-hole, mentre attorno al display "a vista" possiamo notare dei bordi piuttosto pronunciati.

Spostandoci sul pannello posteriore troviamo un camera bump identico a quello di Pixel 7 Pro, con tre lenti e un flash LED. Sul lato inferiore del device, invece, abbiamo l'alloggiamento per la SIM, il connettore USB-C per la ricarica e una griglia per gli speaker. Stando ai report, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo interno da 7,69" e uno esterno da 5,79", con dimensioni pari a 158,7 millimetri di lunghezza, 139,7 di altezza e 5,7 millimetri di spessore (che diventano 8,3 nella zona della fotocamera).

Lo smartphone dovrebbe essere lanciato con un chipset Tensor G2 e una RAM da 12 GB, in due colorazioni, ovvero Silver e Black. Lo schermo interno del dispositivo dovrebbe avere una risoluzione di 1.840 x 2.208 pixel, un refresh rate da 120 Hz e una luminosità fino a 1.200 nit.