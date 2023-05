Google Pixel Fold svelato (ancora) da Google, questa volta in uno spot dell'NBA

Mancano ormai pochissime ore alla presentazione del Google Pixel Fold e praticamente conosciamo già tutto. Anche Google di recente ha svelato il dispositivo pieghevole che sarà presentato in via ufficiale stasera, in uno spot realizzato in collaborazione con l’NBA.

Si chiama “Google Pixel x NBA: The Greatest Watch Party” ed è una pubblicità che dura 2:37 e presenta diverse inquadratura del foldable. Il video è stato visualizzato da molti utenti prima che Google procedesse con la rimozione, ed inizialmente era indicato come “non in elenco”.

Come si può vedere dagli screenshot presenti a questo indirizzo, acquisiti dai colleghi di 9to5Google, il Fold viene mostrato chiuso, aperto a 90 gradi e completamente. Si ponte l’accento sulla nuova cerniera, oltre che sul display e le cornici.

Nello spot si potevano vedere anche alcune funzionalità software che presumibilmente Google mostrerà stasera durante il Google I/O: una chiamata di Google Meet che passa dallo schermo esterno a quello interno, i controlli di Meet che vengono visualizzati a metà quando Pixel Fold è aperto a 90 gradi, e lo scatto delle fotografie.

Qualche giorno fa, il pieghevole di Google si era mostrato anche in alcuni render definitivi. Ovviamente per le conferme di rito mancano ancora poche ore e vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli.