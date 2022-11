Google Pixel Fold, trapela la scheda tecnica: meglio di Pixel 7 e del Galaxy Z Fold 4!

Google Pixel Fold dovrebbe essere lanciato nei primi mesi del 2023, ma ancora tutto tace. In mancanza di un annuncio ufficiale, però, continuano incessanti i rumor sul nuovo smartphone Google, che oggi sembrano spiegare quale sarà la scheda tecnica di Google Pixel Fold.

A riportare i leak è il portale GizChina, che spiega che Google Pixel Fold avrà un chipset Tensor G2, lo stesso di Google Pixel 7 e di Pixel 7 Pro, confermando che lo smartphone avrà delle caratteristiche tecniche "Premium". Sembra dunque essere sfumata l'idea di un Pixel Fold a prezzo budget, che sarebbe stata accarezzata più volte da Big G negli scorsi anni.

Lato fotocamere, lo smartphone dovrebbe essere dotato di un sensore principale Sony IMX787 da 64 MP, una lente ottima per un device pieghevole (persino migliore di quella di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4), insieme ad un ultra-grandangolo e ad un teleobiettivo ancora sconosciuti. Il sistema sarà dunque triple-camera, risultando persino migliore di quello di molti altri foldable in commercio. Non solo: le fotocamere di Pixel Fold potrebbero persino superare quelle di Pixel 7 e 7 Pro in termini qualitativi.

Per quanto riguarda lo schermo, invece, GizChina spiega che possiamo aspettarci un display OLED con refresh rate a 120 Hz e risoluzione pari a 1080 x 2100 pixel sullo schermo esterno e a 1840 x 2208 pixel su quello interno. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe avere una diagonale pari a 7,9".

Infine, lo smartphone dovrebbe avere uno scanner laterale per le impronte digitali: niente lettore montato direttamente nello schermo dunque, mentre anche il "Face ID" tramite la selfie-camera (presente su Pixel 7 e 7 Pro) non sembra essere presente sullo smartphone.