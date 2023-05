Google Pixel Fold ufficiale: scheda tecnica e prezzo del primo pieghevole di BigG

Contestualmente all'edizione 2023 del Google I/O, la società di Mountain View ha ufficializzato, come d'altronde già previsto da tempo, anche lo smartphone pieghevole Google Pixel Fold. Quest'ultimo rappresenta di fatto l'approdo di BigG nel mondo dei dispositivi foldable.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Google Pixel Fold, quest'ultima comprende uno schermo OLED interno da 7,6 pollici con risoluzione 2208 x 1840 pixel e refresh rate di 120Hz, un display esterno OLED da 5,8 pollici con risoluzione 2092 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore proprietario Tensor G2, 12GB di RAM, 256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.7, principale) + 10.8MP (f/2.2, zoom ottico 5x) + 10.8MP (f/3.05, ultra-wide, 121,1 gradi) e una fotocamera anteriore per i selfie da 8MP (f/2.0).

La batteria è da 4.821 mAh e supporta la ricarica via cavo a 30W e wireless a 20W. Presenti per il resto certificazione IPX8, 5G, Bluetooth 5.2, NFC e Wi-Fi 6E. Le dimensioni dello smartphone sono invece di 139,7 x 79,5 x 0,5mm da aperto, nonché 139,7 x 158,7 x 5,8mm da chiuso. Le colorazioni disponibili sono quelle Obsidian (Black) e Porcelain (White).

Per il momento non ci sono indicazioni in merito a un eventuale arrivo in Italia (considerando anche che sul nostro Google Store attualmente si fa riferimento solamente a Pixel 7a), ma all'estero è già stata avviata la fase di preordine (che include Pixel Watch in omaggio) e le spedizioni inizieranno il 27 giugno 2023. Il prezzo? 1.799 dollari.

Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, è stato annunciato anche uno smartphone più economico nel contesto dell'edizione 2023 del Google I/O (tra l'altro in arrivo in Italia). Come potete ben immaginare, potete trovare tutti i dettagli del caso nella nostra recensione di Google Pixel 7a (il costo di lancio in Italia è di 509 euro), pubblicata da poco su queste pagine.