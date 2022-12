Google Pixel Fold: valanga di novità tra schermo e dimensioni, ma il prezzo è esorbitante

Dopo aver visto i render 5K di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di Google, arrivano oggi nuove informazioni sul dispositivo. Rumoreggiato ormai da anni, erano in molti ad aspettarsi che Pixel Fold sarebbe stato lanciato a ottobre 2022, insieme a Pixel 7 e Pixel 7 Pro, ma così non è stato.

Un report di 9to5Google, corroborato da alcune indiscrezioni di PhoneArena, riporta che Pixel Fold sarà lanciato al Google I/O del 2023, che si terrà nel mese di maggio del prossimo anno. Non solo: 9to5Google conferma quanto già stabilito dai render delle scorse settimane, spiegando che Pixel Fold sarà grossomodo un ibrido tra Google Pixel 7 e OPPO Find N, di cui adotterà il form factor.

Scendendo nello specifico, lo smartphone avrà un aspect ratio di 8,4:9, pressoché quadrato, ben diverso da quello di 22,5:18 del Galaxy Z Fold 4 di Samsung. Il leaker OnLeaks che la scorsa settimana ha pubblicato i render in 5K di Pixel Fold, ha anche spiegato che lo smartphone avrà uno schermo esterno da 5,79" (contro i 6,2" di Galaxy Z Fold 4) e uno schermo interno da 7,69" (contro i 7,6" del pieghevole Samsung). Entrambi i display avranno poi un refresh rate fisso a 120 Hz.

In termini di dimensioni, il foldable di Google misurerà 158,7 x 139,7 x 5,7 millimetri da aperto, che aumenteranno a 8,3 millimetri contando il camera bump dello smartphone. Sfortunatamente, per il momento non abbiamo ancora dati circa le dimensioni da chiuso del device: a conti fatti, però, pare che Pixel Fold sarà leggermente meno spesso di OPPO Find N2, che arriva fino a 7,4 millimetri di spesso da aperto, camera bump escluso.

Infine, Pixel Fold dovrebbe essere disponibile in due colorazioni, ovvero Chalk e Obsidian (bianco e nero, insomma), e dovrebbe avere un chipset proprietario Google Tensor 2, lo stesso di Google Pixel 7 e 7 Pro. Secondo il leaker Jon Prosser, lo smartphone non verrà messo in vendita ad un prezzo budget, anzi: il prezzo di Pixel Fold dovrebbe toccare i 1.799 Dollari nella versione con più storage interno.