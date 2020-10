Google Pixel, lanciata patch di sicurezza di ottobre: risolti molti bug noiosi

Nell’attesa dei nuovi Google Pixel 4a 5G e 5 presentati a fine settembre, Big G ha rilasciato l’ultima patch di sicurezza di ottobre 2020 per gli smartphone della serie Pixel, dai modelli 2 e 2 XL ormai non più in vendita da aprile 2019 all’ultimo Pixel 4a. Tra i problemi risolti ce ne sono alcuni che hanno fatto innervosire a lungo molti utenti.

Partiamo dal bug presente in tutti i Google Pixel dal Pixel 2 in poi: come segnalato da molti possessori di questi dispositivi, spesso alla loro accensione si bloccavano e non permettevano all’utente di accedervi fino a quando non sarebbe giunto allo 0% di batteria. Altri problemi visti in tutti i Pixel riguardano invece la disabilitazione delle notifiche delle chiamate; la mancanza della rotazione automatica delle icone in base all’orientamento dello schermo; e il mancato riconoscimento dello swipe verso l’alto per richiamare il drawer delle applicazioni.

Soffermandoci invece soltanto sui Google Pixel dal 3 al 4a gli sviluppatori hanno implementato migliorie e correzioni alla rotazione automatica, mentre soltanto il Pixel 4a ha ricevuto un aumento della sensibilità durante l'utilizzo di protezioni dello schermo e un miglioramento del sistema di luminosità automatica. Tutte queste novità arriveranno nei prossimi giorni per l’installazione automatica.

Anche negli smartphone Samsung sta arrivando l’aggiornamento di sicurezza di ottobre: a partire dalla serie Galaxy A50, nelle prossime settimane anche gli altri dispositivi dell’azienda sudcoreana riceveranno i fix e le migliorie del caso.