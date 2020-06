I Google Pixel non hanno mai venduto così tanto: nel 2019 7 milioni di unità spedite!

Un nuovo rapporto pubblicato da International Data Corporation (IDC) ha delineato un quadro per il settore degli smartphone inedito. Secondo quanto riferito, infatti, nel 2019 i Google Pixel avrebbero raggiunto il massimo storico in termini di vendite.

Per IDC, infatti, gli acquisti dei Pixel hanno toccato quota 7,2 milioni di unità nell'anno passato. Tale dato non è suddiviso per modelli, e non è noto quale sia stato il Pixel ad aver venduto di più, ma è probabile che la maggior parte degli acquisti sia legato ai due smartphone lanciati nel 2019 dal colosso dei motori di ricerca: i Google Pixel 3a e Google Pixel 4, sebbene un ruolo importante potrebbe averlo giocato anche il Pixel 3.

Il rapporto ha colto tutti di sorpresa in quanto qualche settimana fa era emerso il rumor che voleva Google molto delusa dalle vendite di Pixel 4, che è stato oggetto di discussioni anche perchè si piegherebbe troppo facilmente.

Lo studio pubblicato da IDC però è emblematico e sottolinea come tale dato sia il migliore in assoluto per la società americana: nello stesso periodo analizzato, infatti, Google ha venduto più di OnePlus.

Se messo in prospettiva, però, si tratta di un numero esiguo rispetto a quelli registrati dai primi cinque produttori al mondo. Huawei, che è al secondo posto, ha spedito 230 milioni di telefoni nel 2019, il che rende bene l'idea di come Google sia molto lontana dai big e detenga una percentuale davvero molto bassa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Google Pixel 4A sarebbe ormai vicino al lancio. Sarà lui il telefono della svolta?