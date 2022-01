Google Pixel Notepad: sarà il primo smartphone pieghevole 'economico'?

Dopo la notizia che Google Pixel Fold non è stato cancellato, il primo smartphone pieghevole di Google è iniziato a spuntare qua e là tra i leak e le APK di Android. Al momento, tuttavia, sul device aleggia ancora l'incertezza, dal momento che non sappiamo nemmeno il nome ufficiale di Pixel Fold, che potrebbe anche chiamarsi Google Pixel Notepad.

Nonostante ciò, nelle scorse settimane è comparsa online la scheda tecnica di Pixel Notepad, che non sembra essere troppo incoraggiante, poiché non fa certo pensare ad un device top di gamma. Tuttavia, un nuovo rumor sembra spiegare il motivo delle caratteristiche tecniche del telefono: infatti, a quanto pare, il costo di Pixel Fold sarà molto contenuto, almeno rispetto agli standard di un device pieghevole.

Stando a quanto riporta 9to5Google, che cita fonti attendibili dentro Google, Big G starebbe considerando un prezzo di 1.400 Dollari per il suo telefono: se il prezzo vi pare troppo elevato, vi ricordiamo che negli Stati Uniti Samsung Galaxy Z Fold 3 viene venduto a 1.800 Dollari, mentre alcuni foldable di Huawei superano facilmente i 2.000 Dollari.

In altre parole, Google Pixel Notepad sarà un dispositivo "budget", sempre considerando i prezzi medi degli smartphone foldable, che necessitano di componenti avanzate i cui costi sono decisamente elevati in ogni caso. Il fatto che Google miri a un MSRP di 1.400 Dollari è di per sé incredibile, specie considerando che al momento solo Samsung riesce a tenere i prezzi relativamente "bassi" grazie alle economie di scala, dal momento che l'azienda detiene il 90% del mercato foldable con i suoi device.

La scelta di tenere il prezzo basso potrebbe anche giustificare il particolare form factor di Pixel Notepad, che avrà una forma squadrata: infatti, pare che il design squadrato aiuti ad abbattere i prezzi, poiché anche l'altro device che lo utilizza, il recente OPPO Find N, ha un prezzo di partenza cinese equivalente a 1.200 Dollari, nonostante le ottime caratteristiche tecniche.

Ad ogni modo, 9to5Google conferma che Pixel Notepad avrà il chip Tensor di Pixel 6 e 6 Pro sotto la scocca, avvalorando i rumor secondo cui i chip Tensor 2 arriveranno solo a fine 2022 o inizio 2023. Dal punto di vista fotografico, invece, la fotocamera del device sarà simile a quella di Pixel 5, con un sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP e un grandangolo da 12 MP. La selfie-camera, invee, dovrebbe essere composta da due obiettivi da 8MP, uno nel display principale e uno su quello frontale.

Infine, il portale specializzato nelle notizie di Mountain View spiega che Google Pixel Fold avrà una release internazionale entro la fine del 2022: ciò sembra dunque fugare i dubbi sull'uscita solo america di Pixel Notepad, mentre il telefono dovrebbe essere presentato nel terzo trimestre del 2022.