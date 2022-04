Google Pixel, riscossa nel 2022? Spuntano ben quattro smartphone diversi

Dopo aver scoperto che Google Pixel 6A potrebbe arrivare a maggio, oggi un clamoroso leak dalla FCC, un ente di certificazione americano, sembra suggerire che nel 2022 vedremo ben quattro smartphone Google in commercio. La notizia è decisamente importante, poiché la fonte da cui proviene è estremamente affidabile.

Sapendo che nel 2022 vedremo quattro telefoni di Mountain View, resta da capire quali saranno gli smartphone Pixel dei prossimi mesi. Uno, sicuramente, è Google Pixel 6A, che dovrebbe essere presentato (magari insieme a Google Pixel Watch) durante la conferenza Google I/O del 26 maggio prossimo.

Altri due device dovrebbero essere i nuovi flagship della linea Pixel, Pixel 7 e 7 Pro, la cui release dovrebbe essere programmata per il mese di settembre o di ottobre, almeno negli Stati Uniti, e che potrebbero arrivare entro fine 2022 o nelle prime settimane del 2023 anche in Italia. Al momento, comunque, Pixel 7 non ha quasi più segreti, dal momento che ne conosciamo quasi tutte le specifiche tecniche e il design, mentre sappiamo anche che monterà il chip Tensor 2, che verrà presentato da Big G nel corso dell'estate.

Resta da capire però quale sia il quarto smartphone Pixel del 2022, che per il momento rimane un mistero. Sapendo che i device presentati alla FCC generalmente fanno sempre il proprio debutto sul mercato, il telefono emerso dal database dell'ente americano potrebbe essere in un avanzato stato di lavorazione. Ciò lascia pensare allo smartphone pieghevole Google Pixel Fold, il cui lancio dovrebbe essere previsto per ottobre.

Tutti e tre i device, comunque, sono dotati di 5G, LTE, Bluetooth e Wi-Fi 6E, mentre sono stati inseriti nel database della FCC con i codename GX7AS (già ricondotto a Pixel 6A in precedenza), GB17 (Google Pixel 7), GB62Z (Pixel 7 Pro) e G1AZG, con quest'ultimo che potrebbe essere Pixel Fold. Bisogna tuttavia ricordare che anche Pixel 6 e 6 Pro sono apparsi nel database della FCC, lo scorso anno, con ben sei model number diversi tra loro, quindi è possibile che in realtà gli smartphone siano semplicemente i nuovi Pixel 7 o le varianti di Pixel 6A.