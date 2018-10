Google Pixel Stand ufficiale: un caricatore wireless che funge anche da supporto

Come ben saprete, si è appena concluso l'evento di presentazione dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL. Tuttavia, oltre ai due smartphone, la società californiana ha annunciato anche un nuovo caricatore wireless che funge anche da supporto: Pixel Stand, che arriverà anche in Italia.

In particolare, esso è chiaramente stato pensato per sfruttare la ricarica wireless della nuova gamma di smartphone Pixel, che dispone appunto di questa nuova funzionalità. Tuttavia, esso funge anche da supporto (dock) e consente all'utente di sfruttare l'assistente vocale Google Assistant mentre il dispositivo è collegato.

Questo significa che è possibile accedere a cose come il calendario, i messaggi e la musica tramite comandi vocali. In parole povere, lo smartphone diventa un Smart Display, proprio come quell'Home Hub presentato oggi. E' compatibile anche con la videocamera Nest Hello. Non manca ovviamente il supporto alla ricarica veloce 10W. Google Pixel Stand dispone anche di una porta USB Type-C.

Il nuovo supporto e caricatore wireless è già disponibile per il preordine attraverso la pagina ufficiale dedicata. Il prezzo fissato per l'Italia è di 79 euro.

Ricordiamo che durante l'evento sono stati annunciati diversi nuovi prodotti, tra cui Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel Stand, Pixel Slate e Pixel Hub. Tuttavia, sembra che solamente i primi tre arriveranno nel nostro Bel Paese.