Google Pixel Tab non ha più segreti: Amazon svela immagini, specifiche e prezzo

Già qualche giorno fa, Google Pixel Tab era stato svelato in un render. Oggi, quando mancano sempre meno giorni al reveal ufficiale, Amazon Giappone ha svelato integralmente l’atteso tablet del colosso di Mountain View.

Oltre alle immagini, che proponiamo come sempre in calce e che sono perfettamente in linea con quelle trapelate in precedenza, la divisione giapponese del gigante degli e-commerce ha anche confermato parte della scheda tecnica.

Google Pixel Tab a quanto pare sfoggerà un display basato su un pannello LCD da 10,95 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel e luminosità di picco di 500nits. Sotto la scocca sarà invece presente il chip Tensor G2, accompagnato da 8GB di RAM LPDDR5 e storage da 128 o 256 gigabyte UFS 3.1.

Il comparto fotografico invece sarà composto da una fotocamera da 8 megapixel sulla scocca anteriore ed altrettanti megapixel su quella posteriore, mentre per le videochiamate saranno presenti 3 microfoni con cancellazione del rumore ed un altoparlante che garantirà la visione di film, serie tv ed anche tracce musicali.

Il tablet può anche essere utilizzato come smart display attraverso il supporto annesso. La data di lancio prevista è fissata per il 20 Giugno, ad un prezzo di 79.800 Yen, equivalenti a circa 535 Euro.