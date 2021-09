Google Pixel Tablet, ecco i bellissimi render del dispositivo

Durante i festeggiamenti per il 23esimo compleanno di Google, in rete ha fatto capolino una nuova, interessante indiscrezione su un possibile tablet per la gamma Google Pixel.

Prima di tutto, la storia. Ne sono passati di anni dall'ultima iterazione dell'apprezzatissima linea di tablet Google Nexus, per questo motivo le ultime novità hanno sorpreso non poco appassionati e addetti ai lavori. Nelle ultime ore, infatti, in Giappone sarebbe stato approvato un brevetto (qui la documentazione) risalente al 2019 su un tablet progettato da Google, con un design all'avanguardia, cornici ridotte all'osso e una scocca molto particolare.

A regalarci un colpo d'occhio sono come al solito i ragazzi di Let's Go Digital e, nello specifico, il bravissimo Giuseppe Spinelli, che ha prodotto un magnifico render di come sarebbe, o sarebbe potuto essere, il tablet della gamma Google Pixel.

Troviamo una fotocamera incastonata nella porzione alta del display orientato in modalità landscape tramite un foro centrale, quattro altoparlanti stereo e una porta USB-C.

Come suggerisce la fonte, non sarebbe poi così surreale se questo fosse il progetto definitivo di un prodotto che arriverà effettivamente sul mercato, poiché l'arrivo del primo chip proprietario Google Tensor per Pixel 6 apre le porte a innumerevoli soluzioni hardware, dai Pixelbook di nuova generazione sino, appunto, ai tablet.