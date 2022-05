Google Pixel Tablet, il design non convince: i fan si aspettavano qualcosa di diverso

Google ha annunciato Pixel Tablet solo pochi giorni fa, durante la sua presentazione dell'I/O 2022. A meno di una settimana di distanza, però, iniziano a montare tra i fan le prime perplessità sul device di Big G, che sembra non possedere le caratteristiche di un dispositivo flagship, almeno in termini di design.

Nello specifico, stando a quanto riporta The Verge, molti fan sarebbero stati delusi dal design troppo antiquato di Pixel Tablet, che presenta dei grandi bordi bianchi e un pannello posteriore opaco, di un materiale che ha tutta l'aria di essere plastica. Inoltre, il dispositivo sembra molto più spesso di quelli della concorrenza, in particolare degli iPad.

A colpire i fan, poi, è stata anche la mancanza di somiglianze con gli smartphone Pixel: il design di Pixel Tablet è infatti profondamente diverso, almeno per le poche immagini che Google ha lasciato trapelare, da quello degli smartphone Pixel più recenti. Al contrario, i tablet della concorrenza, basti pensare ad Apple e Samsung, fanno di tutto per essere il più simili possibile agli smartphone delle rispettive compagnie.

Nonostante ciò, comunque, Google ha definito Pixel Tablet come il "perfetto compagno per uno smartphone Pixel" e come un "tablet Android di nuova generazione". Sicuramente, dunque, la compatibilità tra telefoni e tablet di Google si ritroverà lato software, magari con delle feature esclusive di Android 13.

Intanto, però, la stessa Google ha spiegato che le immagini di Pixel Tablet non sono definitive e che il prodotto potrebbe essere modificato, anche drasticamente, entro la sua data di lancio sul mercato, che per il momento è fissata ad un generico 2023. Sfortunatamente, tuttavia, pare che i bellissimi render di Pixel Tablet comparsi in rete lo scorso settembre siano destinati a rimanere inutilizzati.