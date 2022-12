Google Pixel Tablet esce nel 2023, ma qualcuno lo sta già vendendo su Facebook

Google Pixel Tablet arriverà nel 2023 e sarà un ibrido tra uno smart monitor per la casa e un vero e proprio tablet. Benché manchino ancora diversi mesi alla messa in vendita del device, pare che ora qualcuno stia cercando di vendere un Pixel Tablet su Facebook, con tanto di inserzione pubblica che trovate in calce a questa notizia.

L'annuncio è stato condiviso dai colleghi di WCCFTech, e sembra essere ormai parte di un nefasto "pattern" di Google: già qualche mese fa, infatti, Pixel 7 era stato messo in vendita su Ebay a diversi mesi dalla sua uscita sul mercato. Con ogni probabilità, dunque, alcuni rivenditori e utenti che hanno accesso con grande anticipo alle scorte di Big G hanno iniziato a vendere i prodotti del colosso di Mountain View senza rispettare embarghi e date di lancio.

Ovviamente, il rivenditore non fornisce alcuna informazione su come sia entrato in possesso del device. Scarse sono poi le possibilità che si tratti di un dispositivo "fake", viste le numerose fotografie a corredo del listing, che sembrano non solo coerenti l'una con l'altra, ma anche con i render di Pixel Tablet mostrati da Google negli scorsi mesi.

Sempre le immagini ci mostrano che Pixel Tablet sarà venduto in bundle con una base di ricarica che integra uno smart speaker, presumibilmente collegato a Google Assistant, che farà del device un vero e proprio smart monitor per il controllo dei dispositivi "intelligenti" sparsi per la casa. Un'ottima notizia, specie se consideriamo che Google ha iniziato a supportare Matter, lo standard universale per la domotica, dalla scorsa settimana.

Infine, le foto a corredo dell'annuncio ci mostrano che Pixel Tablet avrà dei bordi pronunciati, molto più spessi di quelli dei tablet Android della concorrenza, e una presa di ricarica USB-C sul lato corto, esattamente come già avviene per gli iPad. Secondo il venditore, il device verrà venduto con 256 GB di memoria, di cui 24 già occupati dal sistema operativo e dalle app preinstallate.