Google Pixel Tablet, svelato un render promozionale: i bordi sono ancora enormi

Dopo aver visto di sfuggita Google Pixel Tablet ad un evento a Milano, pare che ormai il device sia pronto a fare il suo debutto globale. Con un annuncio previsto per il Google I/O del 10 maggio, infatti, non stupisce che sia stata leakata la prima immagine promozionale di Pixel Tablet, con qualche giorno d'anticipo rispetto ai programmi di Big G.

L'immagine, che trovate anche in calce a questa notizia, è stata riportata da EVLeaks su Twitter, che spiega che si tratta di un render ufficiale di Google Pixel Tablet in versione bianco e beige. Il render pubblicato da EVLeaks ci mostra che Pixel Tablet avrà dei bordi enormi attorno allo schermo, all'interno dei quali sarà contenuta la fotocamera frontale del tablet.

Quest'ultima sarà posizionata sul lato destro di Google Pixel Tablet, e non su quello superiore: un posizionamento perfetto per le videochiamate, certo, ma anche l'alloggio di Pixel Tablet in un dock proprietario, che dovrebbe fare del dispositivo di Google un ibrido tra un vero e proprio tablet ed uno smart screen simile a quelli dei dispositivi Echo di Amazon per il controllo della casa.

Sul lato inferiore del device troviamo invece una porta USB-C e due griglie per gli speaker, che dovrebbero permettere una riproduzione audio e musicale di buona qualità anche quando lo schermo verrà riposto nel dock. Dalla presentazione di Google Pixel Tablet allo scorso Google I/O, inoltre, sappiamo che la versione bianca e beige del device non sarà l'unica in commercio, poiché ce ne sarà sicuramente almeno una di colore verde scuro.

Infine, dai leak degli scorsi mesi sappiamo già che Pixel Tablet avrà una sola fotocamera posteriore, probabilmente da 8 MP (esattamente come quella frontale), un SoC Tensor di seconda generazione e 8 GB di RAM, insieme a 128 o 256 GB di memoria. Il dispositivo verrà inoltre lanciato con sistema operativo Android 13.