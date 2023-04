Google Pixel Tablet si fa vedere in un evento speciale a Milano

Si sta facendo riferimento all'Italia a livello globale in ambito Tech. Questo per via della comparsa a sorpresa di Google Pixel Tablet. Come potreste immaginare, di mezzo c'è un ben noto evento legato al nostro Paese.

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina e The Verge, nonché come si può vedere direttamente in un video pubblicato su Instagram da Saori Masuda (si fa riferimento all'ultimo video della galleria relativamente a quanto mostrato dalla Designer di Google Creative Lab), nel contesto della Design Week di Milano è comparso quello che sembra essere un prototipo del tablet di BigG.

Come ben potete immaginare, i dettagli che emergono dal video della Designer di Google Creative Lab non sono poi così tanti, visto che si può banalmente notare un classico look legato a un dispositivo di questo tipo, che vede di mezzo anche una fotocamera posteriore collocata in alto a sinistra. Da notare però il fatto che il Pixel Tablet compare in più colorazioni, da quella rosa a quella bianca, passando per quella grigia (si fa comunque riferimento a sfumature).

Il motivo per cui il tutto risulta "fuori dagli schemi" è il fatto che il Pixel Tablet non è ancora stato annunciato da Google. Si tratta dunque più che altro di un "teaser artistico", che tra l'altro coinvolge l'Italia. In ogni caso, per quel che riguarda l'effettivo reveal del prodotto, non sono in pochi a pensare che l'edizione 2023 del Google I/O, legata al mese di maggio, possa risultare l'occasione giusta.