Google Pixel Watch 2 in arrivo: uscita in autunno, trapelano i render e la scheda tecnica

I rumor attorno a Google Pixel Watch 2 si fanno ogni giorno sempre più insistenti: secondo gli insider, infatti, lo smartwatch verrà lanciato in autunno in tre modelli diversi. Ora, però, sembra esserci stato un clamoroso auto-leak da parte di Google: l'orologio, infatti, è comparso su Google Play Console.

Il listing del device, riportato da GSMArena e MySmartPrice, ci rivela praticamente tutto ciò che c'è da sapere su Pixel Watch 2, compresa la sua scheda tecnica e i suoi render. Questi ultimi, in particolare, sembrano mostrare che Pixel Watch 2 non cambierà di una virgola rispetto al Pixel Watch di prima generazione, mantenendo esattamente lo stesso design di quest'ultimo. Poiché l'immagine mostra il device a schermo nero, però, non sappiamo se i bordi dello smartwatch siano stati ridotti o meno.

In ogni caso, Pixel Watch 2 avrà codename Eos e sarà dotato di uno schermo rotondo con risoluzione da 384 x 384 pixel. Sul lato del device abbiamo invece una sola ghiera, in posizione centrale, mentre non sembrano esserci altri pulsanti su tutta la scocca dell'orologio. Lo schermo, invece, dovrebbe essere un OLED da 1,12" o poco più.

In termini tecnici, mentre Pixel Watch aveva un chip Exynos 9110 del 2018, a questo giro sembra che Big G passerà ad un SoC più moderno e darà il benservito a Samsung, prediligendo un chipset Snadpragon W5+ Gen1 con 2 GB di RAM. Il sistema operativo di Pixel Watch 2, invece, sarà basato su Android 13, dunque si tratterà molto probabilmente di WearOS 4.

Stando ai leak, infine, Pixel Watch 2 avrà una batteria da 306 mAh, appena più grande di quella da 294 mAh del device di prima generazione. Tra le altre novità, invece, dovremmo avere la connettività UWB e una serie di nuovi quadranti personalizzati. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato tra settembre e ottobre, insieme a Google Pixel 8 e 8 Pro.