Google Pixel Watch 2, ormai ci siamo: tre modelli in arrivo, lancio in autunno?

Sfortunatamente, Google Pixel Watch non è arrivato all'I/O del mese di maggio, come invece molti fan speravano. Tuttavia, lo smartwatch di Big G esiste davvero ed è ormai prossimo alla pubblicazione: a confermarlo, oggi, è il passaggio di Pixel Watch per un'importante certificazione internazionale.

Che Google Pixel Watch fosse in sviluppo era ormai palese: nonostante lo scarso successo del predecessore (dovuto anche alla mancata uscita al di fuori del territorio americano), nelle ultime settimane sono trapelate sia la scheda tecnica di Pixel Watch 2 che tutti i quadranti del nuovo smartwatch Google.

La data di uscita di Pixel Watch 2, invece, è rimasta a lungo un mistero: se inizialmente si pensava che il device sarebbe arrivato al Google I/O di maggio, insieme a Pixel Tablet e Pixel Fold, tali aspettative sono rimaste disattese e ora la fanbase spera che l'orologio intelligente venga lanciato entro la fine dell'anno, magari insieme a Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, la cui release dovrebbe essere prevista per l'autunno.

In effetti, l'ultimo listing di Google Pixel Watch 2 sul database della FCC sembra confermare questa ipotesi. Come riporta GizmoChina, il device è comparso sul database del bureau americano nelle scorse ore, testimoniando che il suo lancio dista poche settimane o un paio di mesi al massimo. A questo punto, una presentazione autunnale del dispositivo si fa sempre più probabile.

Ciò che più salta all'occhio, però, è che i modelli di Pixel Watch sul database della FCC sono ben tre, rispettivamente chiamati G4TSL, GC3G8 e GD2WG. Gli ultimi due dovrebbero essere entrambi delle varianti LTE del dispositivo, mentre la prima sarà la versione Bluetooth + Wi-Fi: per il momento, però, non sappiamo cosa cambi tra il modello GC3G8 e il modello GD2WG. Tutti e tre i device, inoltre, dovrebbero avere la ricarica a 18 W con un alimentatore G1000.

Come se ciò non bastasse, Pixel Watch avrà quattro diversi cinturini, rispettivamente chiamati "Plastic Active Strap" (con ogni probabilità in silicone), "Metal Mesh Strap" (un cinturino a maglia metallica), "Metal Link Strap" (una sorta di catena metallica) e "Metal Slim Strap" (un cinturino tradizionale di metallo, forse).