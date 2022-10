Google Pixel Watch, Amazon si lascia scappare il prezzo: è troppo alto?

Dopo aver visto le numerose immagini promozionali di Google Pixel Watch comparse in rete nelle scorse ore, un nuovo, enorme leak sullo smartwatch di Big G arriva oggi sul web. In particolare, questa volta Pixel Watch è apparso su Amazon, che ne ha rivelato specifiche tecniche e prezzo.

Del prezzo di Google Pixel Watch, in particolare, si è molto parlato negli ultimi giorni: secondo alcuni leaker, infatti, il device costerà la bellezza di 379 Euro nella versione di base, mentre secondo altri il suo prezzo sarebbe sensibilmente più basso, pari a circa 280 Euro (almeno nella configurazione di partenza).

Il listing del prodotto su Amazon, invece, conferma che Pixel Watch costerà 356,79 Euro in Germania, con un prezzo che dovrebbe rimanere pressoché invariato in tutta Europa. Anche in Italia, dunque, il device dovrebbe costare poco più di 350 Euro. La pagina prodotto è stata reperita online dall'utente Reddit VGKantis.

Il prezzo di Amazon dovrebbe essere ufficiale, e dovrebbe significare che Pixel Watch costerà molto più di Samsung Galaxy Watch 5, il suo principale concorrente, anche nella versione "base". Tuttavia, lo smartwatch di Big G dovrebbe anche avere un prezzo definitivo inferiore rispetto a quello del Galaxy Watch 5 Pro (sempre di Samsung) e dell'Apple Watch di Serie 8 di Apple.

Inoltre, il leak del prodotto su Amazon conferma che esso sarà acquistabile da 13 ottobre, dunque molto prima di quanto rumoreggiato in rete: fino a qualche ora fa, infatti, era opinione comune che Pixel Watch sarebbe stato lanciato verso la fine dell'anno, o addirittura ad inizio 2023. In ogni caso, vi ricordiamo che Google presenterà Pixel Watch, Pixel 7 e Pixel 7 Pro il 6 ottobre, tra tre giorni.