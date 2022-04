Google Pixel Watch: costi, varianti e disponibilità al centro di un nuovo leak

Dopo aver visto i primi leak sul prezzo di Google Pixel Watch è ora il turno di un secondo rumor, che cerca di spiegare non solo il costo del device, ma anche le sue principali feature e varianti disponibili sul mercato al lancio, che dovrebbe avvenire verso la fine del mese di maggio.

Secondo il tipster Yogesh Brar, generalmente ritenuto piuttosto affidabile sulla scena Android, il prezzo di Pixel Watch sarà tra 300 e 400 Dollari, a seconda del modello, delle dimensioni della cassa e del tipo di cinturino scelto dall'utente. Ciò significa che Pixel Watch sarà decisamente più costoso di uno smartwatch FitBit e che dovrebbe avere lo stesso prezzo di Galaxy Watch 4 Classic o dell'Apple Watch di Serie 7.

Sfortunatamente, secondo Brar Pixel Watch non avrà una release globale, ma verrà messo in commercio solo in alcuni mercati selezionati, come già è avvenuto per Pixel 6 e Pixel 6 Pro: se il lancio dello smartwatch dovesse ripetere con le stesse modalità quello dei due smartphone di Big G, è possibile che il dispositivo veda inizialmente la luce solo negli Stati Uniti, per arrivare in Europa solo più tardi, a distanza di qualche mese.

Sotto la scocca del device, Brar riporta che troveremo un chipset Samsung Exynos appositamente sviluppato, il quale dovrebbe cementare la collaborazione tra Google e Samsung anche in ambito smartwatch. Non è dunque un caso che sia Google Pixel Watch che, a brevissima distanza, anche Galaxy Watch 4 riceveranno l'aggiornamento a WearOS 3.1 il prossimo maggio.

Infine, il leaker spiega che lo smartwatch sarà messo in commercio con due dimensioni diverse per la cassa e quattro cinturini. In ogni configurazione, poi, l'orologio dovrebbe mantenere gli stessi sensori già presenti su Galaxy Watch. Non ci sono invece notizie su una possibile variante Fit di Google Pixel Watch, il cui lancio si fa sempre meno probabile.