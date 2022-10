Google Pixel Watch, delude la riparabilità: alcune parti non sono sostituibili

Google ha lanciato Pixel Watch a inizio ottobre, spiegando anche che lo smartwatch non arriverà in Italia. Un lato del device su cui Big G ha taciuto è invece la sua riparabilità: solo oggi, con il primo teardown di Google Pixel Watch, scopriamo che l'orologio sembra avere seri problemi sotto questo aspetto.

Il teardown è stato realizzato da iFixit, e può essere visto su YouTube o in cima a questa notizia. Il canale specializzato in riparazioni e disassemblaggi descrive Pixel Watch come un "puzzle", evidenziando la difficoltà nello smontare e nel riassemblare le sue parti in maniera corretta, che ovviamente potrebbero far desistere molti riparatori amatoriali dal mettere mano al device.

Un elemento sicuramente positivo è la possibilità prevista da Google di rimuovere il pannello posteriore di Pixel Watch: si tratta di una feature semi-nascosta, ma la cui presenza non è affatto scontata. La stessa Apple ha impiegato diverse generazioni di Apple Watch per implementarla sui suoi dispositivi, perciò vedere che Big G l'ha inserita fin dalla prima serie di Pixel Watch è sicuramente confortante.

Dall'altra parte, però, a porre una pietra tombale sulle riparazioni di Pixel Watch è il fatto che alcune parti, come il pulsante fisico e la corona, sono impossibili da riparare. iFixit si riferisce infatti a queste ultime definendole "non rimpiazzabili", il che significa che, se doveste essere così sfortunati da rompere le due componenti dello smartwatch, l'unica soluzione a vostra disposizione dovrebbe essere quella di cambiarlo.

Si tratta di un serio problema per la riparabilità del device, che rende ancora più ambigua l'ingegneria dell'orologio: per esempio, oltre al già citato pannello posteriore removibile, Pixel Watch ha degli adesivi speciali all'interno, che rendono estremamente semplice rimuoverli e riapplicarli, senza peraltro lasciare aloni o residui quanto vengono staccati.